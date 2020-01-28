Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe... - Son Dakika

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Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe...
6 saat önce
Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe merkezini kuşatmaya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe merkezini kuşatmaya aldı.
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