Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe... - Son Dakika

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe...

6 saat önce

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe merkezini kuşatmaya aldı.

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe..., System.String[]

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın ilçe merkezini kuşatmaya aldı.

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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