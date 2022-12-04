Suriye'de hareketli saatler! Valilik binasına giren halka güvenlik güçleri ateş açtı

Suriye'nin güneyinde Esed rejiminin kontrolündeki Süveyda il merkezinde halk; hayat pahalılığı, yolsuzluk, kötü güvenlik ve yaşam şartlarına karşı protesto başlattı.

VALİLİK BİNASI GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Süveyda 24 yerel ağının haberinde, göstericilerin "Esed rejimi alaşağı edilsin" sloganları atarak, valilik binasına girmeye çalışması yer aldı. Görüntülerde ayrıca güvenlik güçlerine ait zırhlı aracın göstericilerin üzerine sürüldüğü esnada devrilerek yakılması dikkat çekti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ATEŞ AÇTI, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Lastik yakarak eylemlerini sürdüren göstericilerin bazıları, valilik binasına girerek, rejim lideri Beşşar Esed'in posterini indirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, protestocuları dağıtmak isteyen rejim güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Beşşar Esed rejiminin İçişleri Bakanlığı ise olaylara müdahale eden bir unsurunun öldüğünü duyurdu.

KENTTE SU VE GIDA KRİZİ YAŞANIYOR

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonun (SMDK) Süveyda üyesi Hafız Karkut, AA muhabirine, Esed rejiminin kentte güvenliği sağlama ve temel yaşam malzemeleri temin etme noktasında sıkıntı yaşadığını söyledi."Kentteki halk yakıt, elektrik, ekmek ve su krizi yaşıyor." diyen Karkut, kötüleşen güvenlik şartlarının da halkın protesto nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.Karkut, rejim tarafından korunan milislerin düzenlediği suikastlar, artan hırsızlık vakaları ve okulların önünde uyuşturucu madde satılması gibi nedenlerle halkın protesto gösterisi düzenlediğini ifade etti.Karkut, Esed rejiminin bu protestolara kurşunla yanıt vermesinin kentteki gerginliği daha da artıracağını savundu.

KENT SIK SIK REJİM KARŞITI GÖSTERİLERE SAHNE OLUYOR

Esed rejimi kontrolündeki Süveyda ilinde yaşayan halk, şubat ve mayısta da hayat pahalılığı, yolsuzluk, elektriksizlik ve güvenlik durumunun kötüleşmesini protesto etmişti. Kırsal kesimdeki Nemre, Şehba ve Mecadil ile Kereyya yolları ve Hazım köyü noktalarında toplanan göstericiler, Şam-Süveyda otoyolunu da lastik yakarak kapatmıştı.