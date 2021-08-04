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Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde camiye havan topuyla saldırdı - Son Dakika

Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde camiye havan topuyla saldırdı

04.08.2021 14:51
Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde camiye havan topuyla saldırdı, System.String[]

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera il merkezinde kuşattığı Dera el-Beled Mahallesi'ndeki camiyi havan topuyla hedef aldı.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera il merkezinde kuşattığı Dera el-Beled Mahallesi'ndeki camiyi havan topuyla hedef aldı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplardan oluşan rejim güçlerinin Dera el-Beled Mahallesi'ndeki hakimiyetini güçlendirmek için 29 Temmuz'da başlattığı saldırılar sürüyor.

Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, rejim güçlerinin mahalleye gerçekleştirdiği saldırıda bir havan topu, öğle namazı kılındığı sırada Sa'd Bin Ebi Vakkas Camisi'ne isabet etti.

Can kaybının yaşanmadığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, camide maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Dera'da ne olmuştu?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı. 26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Ancak Esed rejiminin anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmeyi amacıyla, 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine rejim güçleri mahalleyi bir haftadır havan topu ve tank atışlarıyla hedef alıyor.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden bazı gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği bölgelerin bazılarında hafif silahlarla varlık gösteriyor.

Beşşar Esed, Haziran, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde camiye havan topuyla saldırdı - Son Dakika


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