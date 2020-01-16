Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil... - Son Dakika

Esed rejimi güçleri ve Rusya 'nın İdlib 'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybetti.

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Dünyada çocuk yetiştirmek için en uygun ülkeler belli oldu