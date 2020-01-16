Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil... - Son Dakika

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Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil...
6 saat önce
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybetti.
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