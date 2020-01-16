Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil... - Son Dakika

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil...

6 saat önce

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil..., System.String[]

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybetti.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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