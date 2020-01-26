Son Dakika › Güncel › Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha... - Son Dakika
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha...
7 saat önce
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Son Dakika Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de vize açıklaması Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! 5 sivil hayatını kaybetti