Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha... - Son Dakika

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha...

7 saat önce

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha..., System.String[]

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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