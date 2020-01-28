Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha... - Son Dakika

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Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha...
6 saat önce
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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