Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha... - Son Dakika

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha...

6 saat önce

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha..., System.String[]

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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