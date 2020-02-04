Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha... - Son Dakika

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha...

7 saat önce

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha..., System.String[]

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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