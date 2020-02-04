Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha... - Son Dakika

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Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha...
7 saat önce
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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