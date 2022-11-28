Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Görüşebiliriz" dediği Suriye Devlet Başkanı Esad, PKK'nın yakıtını kesti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Görüşebiliriz" dediği Suriye Devlet Başkanı Esad, PKK'nın yakıtını kesti

28.11.2022 13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Görüşebiliriz" dediği Suriye Devlet Başkanı Esad, PKK'nın yakıtını kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir görüşmemiz olabilir" dediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan çarpıcı bir hamle geldi. Esad rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep şehir merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallerine yakıt akışını engelledi.

Beşşar Esad rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalindeki Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallerine yakıt akışını durdurdu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi Suriye'de kontrolünde tuttuğu bölgelerde 18 Eylül'de sözde yerel seçimleri bahane ederek Halep'te PKK/YPG'li teröristlerin yuvalandığı Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallerindeki örgütün sözde yerel meclisini değiştirmek istedi.

26 KASIM'DAN İTİBAREN YAKIT GİRİŞİ YASAKLANDI

Kaynaklar, terör örgütünün bu talebe karşı çıktığını ve bunun üzerine rejim güçlerinin, 26 Kasım'dan itibaren Şeyh Maksut ile Eşrefiyye'ye yakıt girişine yasak getirdiğini kaydetti. Yakıt krizi nedeniyle söz konusu mahallelere elektrik sağlayan jeneratörlerin büyük bir kısmı devre dışı kaldı.

KARŞILIKLI ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Esad rejimi güçleri, 7 Nisan'da Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerini abluka altına almış, buna karşılık olarak da PKK/YPG, 9 Nisan'da Haseke ili ile Kamışlı ilçesindeki Esed rejimi güçlerini abluka altına almıştı. Rejim yaklaşık 10 gün süren ablukada mahallelere akaryakıt, un, gıda ve ilaç gibi malzemelerin girişini engellemişti.

2012'DE ÜLKENİN KUZEYİNİN YPG'YE BIRAKTILAR

Esad rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine, kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı. PKK/YPG bu şeklide Halep kent merkezindeki söz konusu mahallelerde yuvalanmaya başladı. Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Rejim elinde tuttuğu Halep merkezde PKK/YPG varlığına izin verirken, buna karşılık örgüt de rejimin Haseke ili genelindeki bazı noktalarda varlık göstermesine izin veriyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de taraflar burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyor.

Kaynak: AA
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Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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