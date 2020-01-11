Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü - Son Dakika Dünya

Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü

14 dakika önce

Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivillere yönelik hava saldırılarında 17 kişi yaşamını yitirdi. Devam eden hava saldırılarında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren, İdlib kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda 17 kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Saldırılarda çok sayıda sivil yaralanırken, devam eden hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki gün saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını bildirmişti.

ATEŞKES 12 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Milli Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu.

Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü
Sabah, İdlib, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:21 Kaynak: AA
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