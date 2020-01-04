Esed rejimi, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor - Son Dakika

Esed rejimi, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor

6 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları sürüyor.

Esed rejimi, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor, System.String[]

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları sürüyor.

Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Maarratünnuman ilçe merkezi ile Marşimşe, Tel Mennis, Şeyh İdris, Marşimarin, Deyr Şarki, Babulin ve Hamdiyye köylerine sabah saatlerinden itibaren yoğun hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, sivil kayıpların olup olmadığını kontrol etmek için saldırıların yaşandığı noktalara intikal etti.

Bugünkü bombardımanlarda henüz ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Saldırılar sürerken, sivillerin ise Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları devam ediyor.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın gerçekleştirdiği 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. ?

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesi kararlaştırılan 4 bölgeden İdlib hariç kalanları Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. ?

Rusya'nın Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesini hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık bir milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu.

Suriye, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak?
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD, Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ağır bedel ödeyecek Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak

Son Dakika Haberleri
23:10 Çankırı'da silahlı kavga 1 ölü - Son Dakika
23:10 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor(2) - GEMİ KURTARILDI - Son Dakika
23:09 BAKIRKÖY'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (3) - Son Dakika
23:08 İki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
23:08 BAKIRKÖY'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (2) - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 23:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejimi, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]