Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Esed rejimine ait uçakların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Esed rejimine ait uçakların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Esed rejimine bağlı savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesine bağlı Maarşurin, Tuh ve Kebbine köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Maarşurin köyünde bir fırın hedef alındı. Büyük ölçüde yıkılan fırın kullanılmaz hale geldi.

Aynı köye düzenlenen bir başka saldırıda da 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, 7 Aralık'ta İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki pazar yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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