Son Dakika Haberleri: Esed Rejimi İdlib'e Saldırdı: 4 Ölü

Esed Rejimi İdlib'e Saldırdı: 4 Ölü

31 dakika önce

Esed rejimi ve İran destekli rejim yabancı terörist grupların Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Esed Rejimi İdlib'e Saldırdı: 4 Ölü, System.String[]
Esed rejimi ve İran destekli rejim yabancı terörist grupların Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, dün gece geç saatlerde İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve Kef Renbil ilçelerine, Um Celal, El Halahil ve Han Es Sübül köylerine, El Temniye ile El Tuh beldelerine ve Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine yoğun top ve roket saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneydoğusundaki Han Şeyhun ilçesine dün gece 51 roket saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 sivil yaralandı." dedi.

Rejim güçleri, dün Hama'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarına dahil olan Morik ilçesindeki bir Sivil Savunma merkezini vurmuştu. Bir çalışan ölmüştü.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere yılbaşından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 121 sivil hayatını kaybetti, 348'ten fazla sivil yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Suriye, İran, İdlib, Güncel
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