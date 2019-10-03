Son Dakika Haberleri: Esed rejimi İdlib'e saldırılarını sürdürüyor
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Esed rejimi İdlib'e saldırılarını sürdürüyor

1 saat önce

Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında bir sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Esed rejimi İdlib'e saldırılarını sürdürüyor, System.String[]

Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında bir sivil öldü, 14 sivil yaralandı. Rejim, bir sağlık merkezini de hedef aldı.

Esed rejimi, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Rejim, Kebbine bölgesine havadan, İdlib'in güney kırsalındaki Maaretinuman ve Kefrenbil ilçelerine, Kensafra beldesine, Kefer Avid, Sfuhen, Fuleyfil ve Baarbo köylerine karadan saldırdı.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Baarbo köyünde bir sivil öldü, yedi sivil yaralandı.

Maaretinuman'daki bir sağlık merkezinin hedef alınması sonucunda ise biri sağlık personeli olmak üzere yedi sivil yaralandı. Böylece bugünkü saldırılarda yaralananların sayısı 14'e ulaştı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

Geçen aylarda destekçilerinin yardımıyla İdlib'in güneyindeki birçok yerleşimi ele geçiren rejim, şimdi ise bölgenin güneybatısındaki Kebbine bölgesini ele geçirmeye çalışıyor. Rejim, Kebbine'yi ele geçirmesi halinde, Hama-İdlib- Lazkiye'nin kesişiminde üstünlük sağlayacak, Türkmendağı'na hakim olacak.

Sabah, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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