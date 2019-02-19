Esed Rejimi İdlib'e Saldırıyor

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ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü

DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu