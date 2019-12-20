Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iki köyü ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iki köyü ele geçirdi - Son Dakika

Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iki köyü ele geçirdi

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi güçleri, destekçilerinin yardımıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iki köyü ele geçirdi.

Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iki köyü ele geçirdi, System.String[]

Beşşar Esed rejimi güçleri, destekçilerinin yardımıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iki köyü ele geçirdi.

Rejim güçleri ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib'in güneydoğusunda son iki aydır ilerleme girişimlerini sürdürüyor.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'in Maarratünnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Esed rejiminin dün gece saatlerinde karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri" adlı "5. Lejyon" da destek verdi.

Rejim böylece, Maarratünnuman'a bağlı Um Celal ile Um Tüveyne köylerini kontrolüne aldı.

Halihazırda, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed rejimi güçleri arasında aynı ilçeye bağlı İcaz ve Tel Cefer köylerinde çatışmalar yaşanıyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla, 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. O tarihten bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Son bir buçuk ayda 110 binden fazla sivil göç ederek yine Türkiye sınırına ve Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine sığındı.

Beşşar Esed, Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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