Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi - Son Dakika

Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya ve İran destekli terörist grupların yardımıyla Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi.

Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi, System.String[]

Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya ve İran destekli terörist grupların yardımıyla Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi.

Rejim güçleri ve destekçilerinin, İdlib'in güneydoğusunda iki gün önce başlattığı kara operasyonunda ele geçirdiği yerleşimlerin sayısı 15'e çıktı.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'in Marratinnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri" adlı "5. Lejyon" da destek veriyor.

Rejim güçleri, gece geç saatlerde Marratinnuman'a bağlı Rejim kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc ve Seyyadi yerleşimlerini ele geçirdi.

Böylece rejim güçleri, önceki gün Um Celal ile Um Tüveyne köylerini ele geçirdikten sonra dün Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara, Ebu Habbe ve gece geç saatlerinde ele geçirdiği 6 yerleşimle toplam 15 yerleşimi kontrol altına aldı.

- TSK'ye ait gözlem noktası

İdlib'in güneydoğusunda Marratinnuman ilçesinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Srıman'daki gözlem noktasının çevrelenme tehlikesinin ortaya çıkacağını değerlendiriyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. O tarihten bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Son bir buçuk ayda 180 binden fazla sivil göç ederek yine Türkiye sınırına ve Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine sığındı.

Astana, İdlib, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti
İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak

Son Dakika Haberleri
18:06 İHH'den İdlib'de göç yolundaki ailelere acil yardım paketi - Son Dakika
18:06 CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi - Son Dakika
18:05 Kadın cinayetleri protesto edildi - Son Dakika
18:05 Günün Özeti - Son Dakika
18:05 Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:10:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]