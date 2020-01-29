Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Halep kırsalında da ilerliyor - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, Halep'in "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları kapsamında, ilk defa toprak ele geçirdi.

Esed rejimi güçleri, Rus uçaklarının da desteğiyle, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına 17 Ocak'ta kara saldırısı başlatmıştı.

Halep'in batı kırsalında askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere saldırılarını sürdüren rejimi güçleri, gün içinde Raşidin bölgesinde 4 noktayı ele geçirdi.

Taraflar arasında günlerdir yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Raşidin'deki Han Tuman depoları, Zeytin tepesi, "Gazeteci evleri" ve 5. Raşidin bölgeleri, rejim güçlerinin kontrolüne geçti.

Böylece rejim güçleri, kara saldırıları kapsamında Halep'in batı kırsalında ilk defa ilerledi.

Rejim, İdlib'in güneyindeki Maarratünnuman ilçesini de dün gece saatlerinde ele geçirmişti.

AA, 8 Ocak'ta Esed rejimi saflarında savaşan İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan batı Halep kırsalında saldırı hazırlığı yürüttüğünü duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal ziyaretinin dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da, Soçi'ye de sadık değil. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerde de kendilerine 'İdlib'de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız.' diye ifade ediliyor. En son Halep'ten bizim tarafa atışları var. Bunlara biz bir yere kadar sabrederiz, sabrettik ama ondan sonra da biz göbeğimizi keseriz."

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.