Son Dakika Haberleri: Esed rejimi İdlib'i bombaladı: 4 sivil öldü
Son Dakika Güncel Haber

Esed rejimi İdlib'i bombaladı: 4 sivil öldü

2 dakika önce

Suriye'de Esed rejimi güçleri, İdlib iline bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı.

Esed rejimi İdlib'i bombaladı: 4 sivil öldü, System.String[]
Suriye'de Esed rejimi güçleri, İdlib iline bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı. 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Esed rejimi, İdlib'e bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı. Suriye Hava Kuvvetlerine ait uçakların düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, uçakların doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ileri sürdü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi intikal etti. Yaralılar çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldı.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'e: Kıbrıs'ın gerçeklerini göremiyorlar Gökçek'ten AK Parti'de kripto FETÖ'cüler var itirafı! Patron ve patroniçe vurgusu Bahçeli'nin danışmanı tarafından paylaşılan görüntü büyük tepki topladı Olay görüntüyle ilgili açıklama geldi! Dikkat çeken "bebek bezi" detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.7.2019 23:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esed rejimi İdlib'i bombaladı: 4 sivil öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]