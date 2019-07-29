Esed rejimi İdlib'i bombaladı: 4 sivil öldü

Suriye'de Esed rejimi güçleri, İdlib iline bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı.

Suriye'de Esed rejimi güçleri, İdlib iline bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı. 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Esed rejimi, İdlib'e bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı. Suriye Hava Kuvvetlerine ait uçakların düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, uçakların doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ileri sürdü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi intikal etti. Yaralılar çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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