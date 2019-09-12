Son Dakika Haberleri: Esed rejimi İdlib'i havadan vurdu, 1 çocuk öldü - İDLİB
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Esed rejimi İdlib'i havadan vurdu, 1 çocuk öldü - İDLİB

20 dakika önce

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'e 13 gün aradan sonra düzenlediği ilk hava saldırısında bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'e 13 gün aradan sonra düzenlediği ilk hava saldırısında bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Esed rejimi, 13 gün aradan sonra bölgedeki sivil yerleşimlere hava saldırısı düzenledi.

Rejime ait uçaklar, İdlib'in Maaretinuman ilçesinin çevresi ile Marzita, Kefelata, Cibala, Serce, Ed darül Kebire ve Binin köylerini hedef aldı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda Serce köyünde bir çocuk hayatını kaybetti.

Rejimin destekçisi Rusya da dün sivil yerleşimleri vurmuş, bir sivil yaşamını yitirmişti.

Rejimin bölgeye havan ve roket gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırıları ise aralıklarla sürüyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.

Esed rejimi İdlib'i havadan vurdu, 1 çocuk öldü - İDLİB

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:28 Kaynak: AA
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