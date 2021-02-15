Esed rejimi, İsrail'in 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor 'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesi yer aldı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 01.18'de Şam kent merkezinin çevresindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Son Dakika › Güncel › Esed rejimi, İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika

Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristlerin imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki

TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler

24 yaşındaki genç, kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi

Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı

PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi