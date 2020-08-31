Esed rejimi, İsrail'in, Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları 'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırı sonucu 2 rejim unsurunun öldüğü, 7'sinin yaralandığı ileri sürülen haberde, maddi hasarın da meydana geldiği belirtildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden Şam'ın güneyinde rejime ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

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