Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü - Son Dakika

Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

28.02.2021 23:59
Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü, System.String[]

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Hava Saldırısı, Beşşar Esed, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü - Son Dakika


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