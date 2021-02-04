Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika

Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti

04.02.2021 00:51
Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti, System.String[]

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 10.42'de ülkenin güneyindeki Kuneytra iline füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

Saldırı sonucu hasar meydana geldiği ifade edildi.

???????Ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.???????

Esed rejimi, İsrail'in 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Beşşar Esed, Suriye, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika


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