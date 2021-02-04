Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Esed rejimi, İsrail'in 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor 'a, 7 Ocak'ta başkent Şam 'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 10.42'de ülkenin güneyindeki Kuneytra iline füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

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