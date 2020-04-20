Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Humus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in, 31 Mart tarihinde de Humus'un doğusuna saldırdığını öne sürmüştü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un doğusunda yer alan antik kent Tedmur'a hava saldırısı yaptığını iddia etti.

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