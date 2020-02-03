Esed rejimi, kaçan sivilleri hedef aldı: 7 ölü - Son Dakika

Esed rejimi savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarından kaçan aracı hedef aldı, 7 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin hava ve kara saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aile, göç yolunda hava saldırılarına maruz kaldı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Halep'in batı kırsalındaki Rehhal bölgesinde saldırılardan kaçan sivil araç, Esed rejimi uçaklarınca hedef alındı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, araçta yer alan 3'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 7 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği ile ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1800'den fazla sivil can verdi.