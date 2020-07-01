Esed rejimi kaynar suyla işkence etti - İDLİB - Son Dakika

Esed rejimi kaynar suyla işkence etti - İDLİB

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hapishanede hukuksuzca 7 yıl tutarak işkence ettiği Muhlis el Drubi, yaşadığı işkenceyi hafızasından silemiyor.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hapishanede hukuksuzca 7 yıl tutarak işkence ettiği Muhlis el Drubi, yaşadığı işkenceyi hafızasından silemiyor.

Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı

Rejim karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle 2012'de tutuklanan 42 yaşındaki Hamalı Muhlis el Drubi, 2019'a kadar tutuklu kaldığı hapishanede maruz kaldığı işkenceleri AA muhabirine anlattı.

Drubi, "Esed güçleri, beni, dört kardeşimi ve köyün erkeklerini gözaltına alarak Hama'nın batısında yer alan Deyr Şimel köyündeki askeri üsse götürerek sorguya aldılar. Araba lastiğinin içine sıkıştırarak, plastik su borusuyla darp ettiler." dedi.

Gözaltındayken işkencelere maruz kaldığını söyleyen Drubi, "Tavandan aşağı doğru sarkan zincire bağlayarak yerden 10 santimetre yüksek olacak şekilde bileklerimizden astılar. Kaynar su döktüler. Üzerimde sigara söndürdüler." diye konuştu.

Drubi, daha sonra Hama Askeri Havaalanı'na sevk edildiğini belirterek "Kapıdan içeri girerken dayakla karşıladılar. Üzerimizi zorla çıkarttılar. Yüzümü duvara dönük durdurdular. Daha sonra türlü türlü işkencelerle sorgulandım." ifadelerini kullandı.

"İnsanlara işkence eden insan olamaz"

Hapishanedeki işkencecinin sürekli kendisine küfrettiğini söyleyen Drubi, kendisine yapılan kötü muameleyi şöyle anlattı:

"İşkenceci nereli olduğumu sordu. Hamalı olduğumu söyleyince anneme küfretti. Daha sonra diz çökmemi istedi. İtaat etmeyince motor (triger) kayışıyla vurdu. Vurduğu yerin derisi yüzüldü. Bence insanlara işkence eden insan olamaz. Bana eziyet edenin adı Somer el Vahit. Nereli ve kim olduğunu bilmiyorum. Sadece işkenceye maruz kalanların arasında bilinen biriydi."

Muhalif kaynaklar, halihazırda rejimin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor. Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporlarına göre, ülkede halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011'den bu yana 173'ü çocuk, 46'sı kadın toplam 14 bin 235 kişi Esed rejimi güçlerince işkence edilerek öldürüldü.

Beşşar Esed, Suriye, Kaynar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejimi kaynar suyla işkence etti - İDLİB - Son Dakika

Son Dakika

20:13 Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 20:20:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejimi kaynar suyla işkence etti - İDLİB - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]