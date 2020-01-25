Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de 2 yerleşimi ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de 2 yerleşimi ele geçirdi - Son Dakika

Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de 2 yerleşimi ele geçirdi

6 saat önce

Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisindeki bazı yerleşimler Helikopterlerden atılan füzelerin düşmesi Hava saldırılarının düzenlendiği bölgelerden yükselen dumanlar Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib'in güney kırsalına saldırarak 2 köyü...

Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisindeki bazı yerleşimler

Helikopterlerden atılan füzelerin düşmesi

Hava saldırılarının düzenlendiği bölgelerden yükselen dumanlar Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib'in güney kırsalına saldırarak 2 köyü daha ele geçirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece saatlerinde İdlib'in güneyinde askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere karadan saldırı başlattı.

Rusya'nın hava desteği verdiği saldırılarda, rejim güçleri, Marşimarin ve Deyr Şarki köylerini şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi.

Böylece rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki Maaratünnuman ilçe merkezine ulaşmasına 3 kilometre kaldı.

Rejim güçleri, Maaratünnuman ilçesinin kuzeydoğusundaki Serakib ilçesindeki Tel Krisyan cephesinden de ilerlemeye çalışıyor.

Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de 2 yerleşimi ele geçirdi

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:15 Kaynak: AA
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