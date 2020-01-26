Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de 3 yerleşimi daha ele geçirdi - Son Dakika

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğu kırsalında ilerlerken, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki cephe hatlarında büyük kayıplar verdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalları ile Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri ele geçirmek için kara saldırılarını sürdürüyor.

Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteği verdiği saldırılarda, İdlib'in Marratinnuman ilçesinin güneyinde son dönemde ele geçirdiği yerleşimlerden sonra doğu ve kuzey kırsallarındaki yerleşimlere bombardımanını yoğunlaştırdı.

Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında dün gece uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Marratinnuman'ın doğusundaki Tel Mennis ve Marşimşe, kuzeyindeki Gadafa köyleri rejim tarafından ele geçirildi.

Böylece rejim güçlerinin Marratinnuman ilçe merkezine ulaşmasına güneyden 3, doğudan 3, kuzeyden ise 10 kilometre kaldı.

İdlib'de rejim güçleri ile muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor.

Rejim güçleri Halep'te büyük kayıplar verdi

Rejimi güçleri, dün gece, İdlib'deki çatışmalarla eş zamanlı olarak, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki yerleşimleri ele geçirmek için girişimlerde bulundu.

Halep'in güneyindeki Raşidin ve Sahafiyyin bölgesinde, kuzeybatısındaki İksar hattına sızmaya çalışan rejim güçleri ile askeri muhalif gruplar arasında çatışma çıktı.

Rejim güçlerinin kara saldırılarını püskürten muhalifler, iki adet tank, bir adet personel taşıyıcı zırhlı araç ve uçaksavar imha ederken çok sayıda rejim milisi etkisiz hale getirildi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç, kalanları Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.