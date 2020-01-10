Esed rejimi, Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen, saldırılarına devam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi, Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen, saldırılarına devam... - Son Dakika

Esed rejimi, Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen, saldırılarına devam...

6 saat önce

Esed rejimi, Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen, saldırılarına devam ediyor.

Esed rejimi, Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen, saldırılarına devam..., System.String[]

Esed rejimi, Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen, saldırılarına devam ediyor.

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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