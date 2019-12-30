Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin... - Son Dakika

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Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin...
6 saat önce
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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