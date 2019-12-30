Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin... - Son Dakika

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin...

6 saat önce

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin..., System.String[]

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Rusya, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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