Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 44 bin sivil daha... - Son Dakika

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Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 44 bin sivil daha...
6 saat önce
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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