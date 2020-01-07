Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha... - Son Dakika

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha...

6 saat önce

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha..., System.String[]

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Rusya, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İzdiham nedeniyle ertelenen Kasım Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı
İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz

Son Dakika Haberleri
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
20:07 Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek" - Son Dakika
20:02 Kalın: "Meşru Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
20:02 Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
19:56 İletişim Başkanlığından Türkakım doğalgaz boru hattının açılışıyla ilgili açıklama - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 20:14:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]