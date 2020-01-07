Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha... - Son Dakika

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Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha...
6 saat önce
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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