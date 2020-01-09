Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20... - Son Dakika

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Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20...
6 saat önce
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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