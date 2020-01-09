Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20... - Son Dakika

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20...

6 saat önce

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20..., System.String[]

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Rusya, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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