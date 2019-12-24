Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye... - Son Dakika

Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye...

6 saat önce

Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye sınırındaki bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye..., System.String[]

Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye sınırındaki bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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