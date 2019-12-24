Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye... - Son Dakika

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Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye...
6 saat önce
Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye sınırındaki bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:22 Kaynak: AA
Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye sınırındaki bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
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