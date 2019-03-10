Son Dakika Haberleri: Esed Rejimi Sivil Savunma Merkezine Saldırdı

Esed Rejimi Sivil Savunma Merkezine Saldırdı

1 saat önce

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki bir Sivil Savunma merkezini topçu saldırısıyla hedef aldı.

Esed Rejimi Sivil Savunma Merkezine Saldırdı, System.String[]
Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki bir Sivil Savunma merkezini topçu saldırısıyla hedef aldı. Bir Sivil Savunma çalışanı hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Morik ilçesinde Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir Sivil Savunma gönüllüsü yaşamını yitirdi, merkez ağır hasar alarak hizmet dışı kaldı.

Dün de Cisr eş Şuğur'da, muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçağının vurduğu bir Sivil Savunma merkezi ağır hasar almış, bir gönüllü yaşamını yitirmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 117 sivil hayatını kaybetti, 342'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, İran, İdlib, Güncel
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