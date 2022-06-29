Rejimin dışişleri bakanlığından bir kaynağa dayandırılan haberde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleriyle iş birliğinin güçlendirileceği ve diplomatik ilişkilerin de kurulacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Luhansk, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını açıkladı - Son Dakika

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