Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını açıkladı - Son Dakika
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Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını açıkladı

29.06.2022 16:48
Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını açıkladı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin dışişleri bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı.

Rejimin dışişleri bakanlığından bir kaynağa dayandırılan haberde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleriyle iş birliğinin güçlendirileceği ve diplomatik ilişkilerin de kurulacağı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 21 Şubat'ta Ukrayna'daki söz konusu ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Luhansk, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını açıkladı - Son Dakika

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