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Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerle iş birliği yapacak - Son Dakika

Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerle iş birliği yapacak

22.02.2022 11:27
Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerle iş birliği yapacak

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını desteklediklerini ve söz konusu ayrılıkçı yönetimlerle iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını desteklediklerini ve söz konusu ayrılıkçı yönetimlerle iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Moskova'daki toplantısında konuşan Mikdad, Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasına değindi.

Söz konusu karara destek verdiklerini belirten Mikdad, Rusya tarafından tanınan ayrılıkçılarla iş birliği yapacaklarını söyledi.

Mikdad, "Batı'nın bugün Rusya'ya karşı yaptığı, terör savaşı sırasında Suriye'ye yaptığına benziyor. ABD ve Batılı ülkeler Suriye'de Orta Doğu ve dünyayı tehdit eden terörü desteklemeye devam ediyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, ABD ile Avrupa Birliği, gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Beşşar Esed rejimi, Mayıs 2018'de de Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya destekli ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini tanıma kararı almıştı.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerle iş birliği yapacak - Son Dakika


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