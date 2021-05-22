Esed rejimi ülkenin güneyindeki Kuneytra'da 30 aileyi yerinden etti - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Kuneytra ilindeki bir kasabadan 150 kişilik 30 aileyi, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e zorla göç ettirdi.

???????Esed rejimi, 2018'in ortasında abluka ve yoğun saldırılar sonucu tümüyle ele geçirdiği Kuneytra ilinden sivilleri yerinden etmeye devam ediyor.

Ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Kuneytra'ya bağlı Um Batına kasabası çevresine, yakın zamanda çok sayıda asker gönderen rejim, kasabada kontrolünde yaşamak istemeyen 150 kişiden oluşan 30 aileyi göçe zorladı.

Yerinden edilen aileler, otobüslerle önce Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesine, oradan da İdlib'e ulaştı.

Aileler, İdlib'de Türk sivil toplum kuruluşları tarafından inşa edilen briket evlere yerleştirildi.

Suriye'de göç verilerine ilişkin çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü verilerine göre, Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ve Kuneytra'dan zorunlu tahliyeler kapsamında 10 binden fazla kişiyi ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç ettirmişti.

"Evlerimize Hizbullah ve İranlıları yerleştirmek istiyorlar"

Göç ettirilen sivillerden Muhammed Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim bizi hiç rahat bırakmıyor. Sürekli bir göçten diğerine zorluyor. Evlerimize Hizbullah ve İranlıları yerleştirmek istiyorlar. Yaklaşık 3 yıldır abluka altındaydık. Gençlerimizi alıkoymaya başladılar." dedi.

Said, İdlib'e vardıkları için kendilerini çok rahat hissettiklerini belirterek "İdlib'de bir aile ortamındaymış gibi hissediyoruz. Vatanımdayım. Bu zalim rejimden kurtulup memleketimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

"Bizi zorla evlerimizden çıkardılar"

Çocuklarıyla İdlib'e ulaşan Um Muhammed de "Bizi kuşatmışlardı. Bizi rahat bırakmayıp göçe zorladılar. Bizi zorla evlerimizden çıkardılar. İnşallah Beşşar Esed gider ve yurdumuza döneriz." ifadelerini kullandı.

Raid Halil de Esed rejimi ile uzlaşı imzalamadıkları için göç ettirildiklerini vurgulayarak "Rejim bir yandan aileleri yerinden ederken bir yandan da seçimlere hazırlanıyor. Bizi evimizden çıkaran zalim rejimle asla uzlaşmayacağız." değerlendirmesini yaptı.