Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha... - Son Dakika

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha...

6 saat önce

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti.

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha..., System.String[]

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti.

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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