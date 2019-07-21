Son Dakika Haberleri: Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki...
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Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki...

32 dakika önce

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenledikleri saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye yükseldi.

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Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenledikleri saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye yükseldi.
İdlib, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:46 Kaynak: AA
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