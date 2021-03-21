Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6... - Son Dakika

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6...
21.03.2021 12:51
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hastaneye topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
İdlib, İran, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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