Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda...
3 saat önce
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:29 Kaynak: AA
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının, "İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi.
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