Son Dakika Haberleri: Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda...
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Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda...

3 saat önce

Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi.

Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının,
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:29 Kaynak: AA
İdlib, Güncel
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