Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 15 ölü - Son Dakika
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Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 15 ölü

7 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, İdlib'de ateşkese rağmen sivil yerleşimlere hava saldırılarına yeniden başlarken, rejimin İdlib'in merkezini hedef alan saldırısında 15 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 15 ölü, System.String[]

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, İdlib'de ateşkese rağmen sivil yerleşimlere hava saldırılarına yeniden başlarken, rejimin İdlib'in merkezini hedef alan saldırısında 15 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Maarratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi, Marşurin, Deyr Şarki, Masaran, Tel Mennis köylerine, rejim uçakları da İdlib merkezi, Eriha ilçesi ve Bzabor köyüne saldırı düzenledi.

Eriha'da pazar yerine yapılan saldırıda, 7 sivil yaralandı.

Rejimin İdlib'in merkezini hedef alan iki saldırısı ile pazar yerine düzenlenen saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ise yaralandı.

Öte yandan, Bzabor köyündeki Sivil Savunma merkezi de rejim saldırısına maruz kalarak kullanılamaz hale geldi.

50 sivil yaralandı

Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen rejim güçleri, zaman zaman yaptıkları topçu atışlarıyla ateşkesi daha önce de bozmuştu. Ancak söz konusu ihlaller, ateşkesin ardından ilk hava saldırıları olma özelliği taşıyor.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere devam eden saldırılarında, toplam en az 50 sivil yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını ve münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini açıklamıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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