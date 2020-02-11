Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırısı: 13 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırısı: 13 ölü - Son Dakika

Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırısı: 13 ölü

6 saat önce

Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırılarını yoğunlaştırırken, Rusya'ya ait uçaklar ise Halep kırsalını bombaladı.

Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırılarını yoğunlaştırırken, Rusya'ya ait uçaklar ise Halep kırsalını bombaladı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim uçaklarının saldırılarında İdlib kent merkezinde 12, Kefer Teal köyünde 1 sivil olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus uçakları sabah saatlerinden itibaren Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Etarib ve Daret İzze ilçe merkezleri, Urim el-Kubra beldesi, Kefer Hamra ve Cine köyü ile Leyremun bölgesini hedef aldı.

Rus bombardımanında ölen ya da yaralanan bilgisine henüz ulaşılamadı.

Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırısı: 13 ölü

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Kasım Süleymani detayı
Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:46:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırısı: 13 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]