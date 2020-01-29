Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 8 sivil öldü - İDLİB - Son Dakika

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda en az 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Rus savaş uçaklarının Keferlata, Han es Sübül, Merdih, Mardibse köylerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Esed rejimine ait savaş uçakları da Serakib ve Cisir eş Şuğur ilçesi, Kefrenbil beldesi, Han es Sübül köylerini hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin saldırılarında Serakib'de 1 ve Rusya'nın Keferlata köyündeki saldırısında 7 olmak üzere toplam 8 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ederken, ölü sayısının yükselmesinden endişe ediyor.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.