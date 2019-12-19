Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü - Son Dakika

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil daha hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü, System.String[]

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil daha hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Rejim uçakları Maaretinuman ilçesi, Cercenaz beldesi, Deyr Sünbül, Frikye, Serce, Bzabor, Binin, Hantutin, Naciyye, Kinidde, Gadafe,Tel Mennis, Ebu Mekki, Tuh ve Rebia köylerine saldırı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Maaretinuman kırsalı, Serakib ilçesi, Maarşurin, Han Es Sübül, Deyr Garbi, Semke ve Merdih köylerini vurdu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maaretinuman, Deyr Sünbül ve Merdih'de birer olmak üzere toplam 3 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, neredeyse tümüyle yıkılan yerleşimlerden kurtardıkları sivilleri, sağlık merkezlerine götürdü.

Rus saldırısında yaralanan küçük bir kız çocuğunun enkazdan çıkarılması sırasında yaşanan dehşet anları, AA kamerasına yansıdı.

Yoğun bombardıman sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esed rejimi ve Rusya, kasım ayı başından bu yana Halep'i Şam'a ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ile M5 karayolları arasında yer alan sivil yerleşimlere havadan ve karadan sistematik saldırılar düzenliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, bu süre içinde yaklaşık 110 bin sivil, Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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