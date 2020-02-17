Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü - Son Dakika
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Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne kara ve hava saldırılarında toplam 4 sivil daha yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü, System.String[]

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne kara ve hava saldırılarında toplam 4 sivil daha yaşamını yitirdi.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren Daret İzze ilçesi, Bisenkul, Musaybin, Cebel el- Erbayin, El Rami, Kefer Amme, Takad ve Ebzimo köylerini yoğun biçimde hedef aldı.

Ebzimo'da 3 sivil hayatını kaybetti.

Takad ve Kefer Amme, Esed rejimince de havadan vurulurken, rejim güçleri, Dana ve Kefrenbil beldelerine topçu saldırısı düzenledi.

Rejimin, Türkiye sınırına 5 kilometre mesafedeki Dana beldesine yaptığı 8 top atışında, 1 sivil yaşamını yitirdi.

Rusya, gün içerisinde Daret İzze ilçesinde iki hastaneyi hedef almıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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