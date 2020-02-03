Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimleri hedef alan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimleri hedef alan... - Son Dakika

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimleri hedef alan...

6 saat önce

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimleri hedef alan..., System.String[]

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi.

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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