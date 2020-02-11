Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 4 günde 27 bin... - Son Dakika

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Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 4 günde 27 bin...
6 saat önce
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 4 günde 27 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:34 Kaynak: AA
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 4 günde 27 bin sivil daha Suriye- Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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