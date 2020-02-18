Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 6 günde 148 bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 6 günde 148 bin... - Son Dakika

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 6 günde 148 bin...

7 saat önce

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 6 günde 148 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 6 günde 148 bin..., System.String[]

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 6 günde 148 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Türkiye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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